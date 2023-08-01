​Медведев высказался о красной карточке Семака

Глава правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу красной карточки, которую после финального свистка в Ростове-на-Дону получил тренер команды Сергей Семак.

«Я на стадионе не был. Но смотрел по телевизору, честно говоря, был изумлен. Завтра КДК, будут разбирать. Я надеюсь, что разум восторжествует», - сказал Медведев, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» и «Зенит» разошлись миром в матче второго тура Российской премьер-лиги – 1:1. Команды имеют по четыре зачётных балла в своих активах.

Стоит сказать, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.