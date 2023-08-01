Мишкич считает, что Акинфеев входит в тройку лучших вратарей мира

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Игорь — это именно тот вратарь, которого уважают все, каждый футболист. Думаю, Акинфеев — в тройке лучших вратарей в мире. На ЧМ-2018 все увидели, на каком он высоком уровне», — приводит слова Мишкича Sport24.

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев провел четыре матча с учетом всех турниров, в которых пропустил четыре гола и один раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Трудовой договор голкипера с ЦСКА рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два миллиона евро.