Пономарёв считает, что ЦСКА надо отпускать Зайнутдинова

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал возможный уход полузащитника «армейцев» Бактиёра Зайнутдинова.

«Мне кажется, ЦСКА надо отпускать Зайнутдинова в Турцию, даже в такой кадровой ситуации. Зайнутдинов играет на три с плюсом, а для команды, которая претендует на места в верхней части таблицы, он не годится», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Зайнутдинова нужно подальше держать от своей штрафной площади, ведь он не умеет играть в отборе. ЦСКА лучше продать его и подписать качественного нападающего, добавил бывший футболист.

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов сыграл в четырех матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что 25-летний игрок может пополнить состав турецкого «Бешикташа».