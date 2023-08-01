Бывший арбитр ФИФА призывает российский футбол уходить от понятия «легковесный пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев выразил мнение о важности следования мировым трендам в российском футболе и отказе от понятия «легковесный пенальти».

В матче между ЦСКА и «Ахматом» все пять голов были забиты с пенальти. Один из таких моментов вызвал особый интерес, когда защитник «Ахмата» Андрей Семенов ударил форварда ЦСКА Федора Чалова по ноге.

Николаев подчеркнул, что хотя контакт между игроками был не сильно серьезным, по видеозаписи видно, что нарушение было. Он призвал следовать мировым требованиям и избегать так называемых «легковесных пенальти».

«Тут кто что захочет увидеть, тот такую позицию и займет», – цитирует Николаева «Матч ТВ».