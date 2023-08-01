​«Спартак» против сборной России: Запланирован матч легенд

Перед матчем пятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (20 августа) на «Открытие Арене» планируется матч легенд. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», речь идёт о матче легенд «Спартака» против легенд сборной России.

В расширенном списке команды легенд «Спартака» находятся Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Валерий Кечинов, Александр Филимонов и многие другие игроки. В числе тренеров – Олег Романцев.

В расширенном списке команды легенд сборной России можно заметить Андрея Аршавина, Юрия Жиркова, Дмитрия Сычёва, Романа Широкова и многих других. В числе тренеров команды – Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.