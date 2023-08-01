Валерий Новиков: Мне кажется, что ЦСКА усилится

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Новиков высказался о возможных трансферах «армейцев» в текущее трансферное окно. Стоит отметить, что пока столичный клуб не подписал ни одного новичка.

«Нужны ли трансферы ЦСКА? Мне кажется, что кого-то купят, но руководству виднее, какую позицию усиливать», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

После двух туров чемпионата России подопечные Владимира Федотова имеют в своей копилке три набранных очка.

Следующий поединок ЦСКА проведет 5 августа против «Локомотива». Начало матча третьего тура РПЛ запланировано на 20:00 по московскому времени.