По информации издания «Чемпионат», агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы Эрлинга Холанна, в настоящее время работает над сделкой по переходу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна во французский клуб «Страсбург».

Сотрудничество между Пимента и «Страсбургом» имеет свои корни в прошлом. Агент помогала «Челси» в переговорах о возможном переходе Захаряна еще год назад. Исходя из последних событий, владельцы «Челси» приобрели «Страсбург», что привело к его использованию как фарм-клуба «Челси».

Теперь Рафаэла Пимента работает в интересах лондонского клуба, чтобы облегчить переход Захаряна во французскую команду.