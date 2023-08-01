Европейский клуб готовит улучшенное предложение по Сперцяну

Полузащитник Эдуард Сперцян остаётся на радаре «Аякса». В настоящий момент нидерландский топ-клуб готовит улучшенное предложение по 23-летнему армянину, о чём на своих страницах рассказывает Metaratings.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» полузащитник провёл 78 официальных матчей, в которых забил 22 гола и отдал 20 голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сперцяна в 12 миллионов евро.

Отметим, что «Аякс» в прошлом чемпионате Нидерландов занял третье место и не попал в Лигу чемпионов.