Валерий Новиков считает, что Чалов может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о шансах нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова стать лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне.

«Конечно, у него есть шансы. Если он будет забивать по три гола с пенальти регулярно за матч, то точно станет лучшим бомбардиром (смеется)», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Чалов обладает талантом, который может помочь ему стать лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

Напомним, лучшим снайпером прошлого чемпионата стал бывший бразильский вингер «Зенита» Малком Филипе, который в 27 матчах забил 23 гола.