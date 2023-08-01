Галактионов ответил, почему заменил Дзюбу в игре с «Факелом»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему заменил нападающего команды Артёма Дзюбу в игре с «Факелом». Матч второго тура чемпионата России завершился крупной победой «железнодорожников» со счетом 4:1. Дзюба стал автором самого первого гола в поединке.

«Поле очень мягкое, стало «прихватывать», мы не стали рисковать. Тем более, повели — выпустили более мобильного Сарвели, потому что понимали, что появятся зоны, куда надо бежать», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие во всех трех матчах «Локомотива» и отметился одним забитым мячом.

В следующем туре РПЛ команду Галактионова ждет столичное дерби против ЦСКА. Матч пройдет 5 августа, начало игры — в 20:00 по мск.