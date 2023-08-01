Семак - о Венделе: Думаю, заявим его на сезон, если будет готов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с бразильским полузащитником Венделом, который с большим опозданием прибыл в расположение клуба.
Специалист отметил, что у игрока контракт с «Зенитом», если он будет готов, то будет заявилен на сезон.
«Завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии. Предложение по нему, которое есть, не совсем устраивает клуб», - приводит слова Семака «РИА Новости».
Ранее СМИ сообщали, что в услугах Вендела заинтересован бразильский «Фламенго», но предложенная сумма, по мнению руководства «Зенита», оказалась неприемлемой.
Бан пользователя