Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» заявил, что ожидает от «Зенита» несколько приобретений.

«Уход лучшего игрока сезона не может не повлиять на игру команды. Пока вместо него выпускают Бакаева, но он не справляется. На него возлагали надежды. Естественно, будет уже на Клаудиньо ложиться большая ответственность. Ещё кого-то приобретут, чтоб как-то проще было. Если говорить в целом, то «Зенит» потерял двух системообразующих игроков, а с теми, кто есть, команда пока не вкатилась в сезон. Может быть, причиной тому отсутствие игрового тонуса», — сказал Дьяков.

После двух туров «Зенит» набрал четыре очка и находится вверху турнирной таблицы РПЛ. С шестью очками только две команды – «Спартак» и «Краснодар».