​Гендиректор «Спартака» отметил положительную работу клуба на трансферном рынке

Олег Малышев, который недавно занял должность генерального директора «Спартака», отметил положительную работу клуба на трансферном рынке.

«Идёт планомерная работа. Вчера, мне кажется, все видели: Бонгонда в неплохой форме. Это значит, у нас есть положительные результаты. Дальше посмотрим», - сказал Малышев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что «Спартак» продолжает работу над усилением состава. Сейчас клуб думает о приобретении игроков в оборонительную линию.

«Спартак» начал новый чемпионат России с двух побед. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 5 августа – против «Рубина» на поле соперника.