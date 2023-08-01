Медведев заявил, что «Зенит» не вёл переговоров с «Фламенго» по продаже Клаудиньо

енеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об информации, что питерский клуб готов продать Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

«Мы не вели переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо. Это всё домыслы и слухи», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Контракт 26-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Ранее агент лучшего футболиста РПЛ сезона-2021/22 сообщил, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго», поэтому переговоры зашли в тупик.