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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев заявил, что «Зенит» не вёл переговоров с «Фламенго» по продаже Клаудиньо

01 Августа 2023 • 18:36 Комментировать

енеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об информации, что питерский клуб готов продать Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

«Мы не вели переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо. Это всё домыслы и слухи», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Контракт 26-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Ранее агент лучшего футболиста РПЛ сезона-2021/22 сообщил, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго», поэтому переговоры зашли в тупик. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Александр Медведев Клаудиньо
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