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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тормены подтвердил интерес со стороны «Краснодара» эксклюзив

01 Августа 2023 • 18:34 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
04.08 20:00

Рафаэль Норманд, агент защитника «Браги» Витора Тормены, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил интерес к игроку со стороны «Краснодара».

«Да, это правда, Тормена заинтересовал Краснодар», — заявил представитель 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «быки» готовы выделить на покупку бразильца порядка трех-четырех миллионов евро.

В минувшей кампании Тормена принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и отдал один голевой пас.

После двух стартовых туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Брага трансферы футбола - лето 2023 Витор Тормена Рафаэль Норманд
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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