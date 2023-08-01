Рафаэль Норманд, агент защитника «Браги» Витора Тормены, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил интерес к игроку со стороны «Краснодара».

«Да, это правда, Тормена заинтересовал Краснодар», — заявил представитель 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «быки» готовы выделить на покупку бразильца порядка трех-четырех миллионов евро.

В минувшей кампании Тормена принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и отдал один голевой пас.

После двух стартовых туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков.