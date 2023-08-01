«Зенит» в летнее трансферное окно продал Малкома в «Аль-Хиляль». Этот трансфер стал рекордным для российского футбола – питерцы заработают 60 миллионов евро.

По словам главы правления Зенита» Александра Медведева, «Зенит» получил половину платежа по трансферу Малкома.

«Мы получили половину причитающегося нам платежа. Остаток должен поступить сегодня. Мы доверяем саудитам как солидным партнёрам», - сказал Медведев представителям СМИ.

Напомним, что за «Зенит» Малком выступал на протяжении четырёх сезонов.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 6 августа, - против «Динамо».