Агент Дркушича высказался о будущем защитника в «Сочи»

Агент защитника футбольного клуба «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о будущем своего клиента.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах словенца заинтересована «Црвена Звезда».
Агент отметил, что сербская команда действительно заинтересована в игроке.
«Но Ваня — игрок «Сочи», и это все, что мы можем сказать на данный момент», - приводит слова Ратковица «РБ Спорт».
Контракт 23-летнего футболиста с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.
В первых двух турах РПЛ Дркушич смог отметиться забитым мячом.
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