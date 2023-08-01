Агент Дркушича высказался о будущем защитника в «Сочи»

Агент защитника футбольного клуба «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о будущем своего клиента.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах словенца заинтересована «Црвена Звезда».

Агент отметил, что сербская команда действительно заинтересована в игроке.

«Но Ваня — игрок «Сочи», и это все, что мы можем сказать на данный момент», - приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего футболиста с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В первых двух турах РПЛ Дркушич смог отметиться забитым мячом.