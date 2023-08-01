Медведев - о Венделе: «Он понёс наказание за то, что долго отсутствовал»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Вендела в питерском клубе.

Спортивный деятель отметил, что бразилец сейчас тренируется с командой, и если будет достойное предложение, то он может быть продан.

«Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать нужен он или нет», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Вендела заинтересован «Наполи», который готов заплатить за игрока 25 миллионов евро, но Медведев сообщил, что предложений не поступало.