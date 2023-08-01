Кавазашвили хочет, чтобы Промесу дали российское гражданство

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился комментарием о нападающем московской команды Квинси Промесе.

«Квинси начал настигать рекорды спартаковских бомбардиров. Я очень хочу, чтобы Промес вошел в число легендарных футболистов «Спартака» в качестве гражданина России», — заявил Кавазашвили «Чемпионату».

Напомним, 31-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После командировок в «Севилью» и «Аякс» Промес вернулся в Россию в феврале 2021 года.

Всего на счету вингера «красно-белых» 107 голов и 53 результативные передачи в 217 матчах с учетом всех турниров.