​РФС не будет объявлять о наказании Безбородова и других судей – Мажич

Милорад Мажич, который недавно возглавил в Российском футбольном союзе департамент судейства, заявил о том, что о наказаниях арбитров не будет публичных объявлений.

«Знаю, что раньше был другой подход, но я буду руководствоваться устоявшейся практикой ФИФА и УЕФА. Официально мы никогда не будем объявлять наказания для судей ни за этот, ни за любой другой матч в будущем», - сказал Мажич «Спорт-Экспрессу», отвечая на вопрос о возможном наказании для Владислава Безбородова за грубую ошибку в матче «Ахмат» - ЦСКА (2:3).

Мажич отметил, что исключениями будут только дисциплинарные нарушения, о которых написано в правилах делового поведения судьи.

Добавим, что после двух сыгранных туров в турнирной таблице Премьер-лиги двоевластие – по шесть очков набрали «Краснодар» и «Спартак».