Семак высказался об уходе Малкома

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Специалист отметил, что хотел бы, чтобы форвард остался в России, но у клуба такое политика, что здесь никого не держат, тем более у игрока появилась возможность заработать для своей семьи.

«От всего сердце благодарим его за вклад, который он внес в нашу команду. Не перевели за него средства? Это лучше у Александра Ивановича спросить», - приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

«Аль-Хиляль» объявил о переходе форварда 26 июля, однако «Зенит» пока не сообщил об уходе, так как ждёт первого транша.