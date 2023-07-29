Ловчев раскритиковал игру Мостового

Лучший футболист чемпионата СССР в 1972 году Евгений Ловчев считает, что форвард «Зенита» Андрей Мостовой - переоцененный игрок.

- Это не Малком, и это даже не звезда по российским меркам! - заявил Ловчев «Плеймейкеру».

Также ветеран указал на тот факт, что данный футболист не является основным в главной команде страны. Еще нюанс: Мостовой часто оказывается на острие стараниями одноклубников, но реализация подводит, а вот партнерам Мостовой отдает не так много опасных передач. И наконец Ловчев уверен, что тот же Малком выделялся бы в любой другой команде Премьер-лиги, чего нельзя сказать о Мостовом, который намного больше зависим от партнеров.