Ловчев назвал единственное условие, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ

Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев уверен, что «Зенит» снова добьётся выполнения поставленных задач, даже в случае ухода некоторых лидеров.

Стан лучшей команды Премьер-лиги покинул Малком, но без него и ряда других ведущих игроков питерцы обыграли «Ахмат» в кубковом матче, отмечает Ловчев. Ветеран приводит еще один пример перед матчем с «Ростовом» в РПЛ.

- У «сине-бело-голубых» игроки сборной России сидят на скамейке запасных, - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Да и в целом экс-футболист уверен, что у чемпионов всё получится «если, конечно, его не покинут одновременно все бразильцы».

«Ростов» и «Зенит» проведут свой матч в субботу.