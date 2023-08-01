Медведев рассказал, почему «Зенит» не объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему питерский клуб ещё не объявил о переходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

«Саудовцы должны сегодня перевести деньги. Как только мы деньги получим, мы выдадим трансферную карту», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Малком уже тренируется с командой из Саудовской Аравии, которая должна заплатить российской команде 60 миллионов евро за лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона. Сообщалось, что питерский клуб получит всю сумму несколькими переводами.