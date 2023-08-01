​«Вольфсбург» не планирует платить за Тикнизяна больше 3 млн евро

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. В числе этих клубов находится и «Вольфсбург». При этом немецкие «волки» в настоящий момент не намерены платить на Тикнизяна больше 3 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Наира Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.

Напомним, что в двух прошедших турах Премьер-лиги Тикнизян записал на свой счёт три гола. Он располагается на вершине рейтинга бомбардиров чемпионата с Матео Кассьеррой из «Зенита» и Фёдором Чаловым из ЦСКА.