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Игра против «Балтики» стала 50-й для Хлусевича за «Спартак»

01 Августа 2023 • 17:49 Комментировать

Матч против каланинградской «Балтики» в рамках второго тура Российской премьер-лиги стал 50-м за московский «Спартак» для защитника Даниила Хлусевича.

22-летний уроженец Симферополя пополнил стан столичного клуба в зимнее трансферное окно в прошлом году, перейдя из тульского «Арсенала» за три миллиона евро.

За 50 проведенных игр он смог отметиться двумя забитыми мячами, которые он отправил в ворота «Оренбурга» (3:2) в первом туре РПЛ этого сезона, и восемью результативными передачами партнёрам по команде. Также он получил 15 жёлтых карточек и ни разу не был удалён. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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