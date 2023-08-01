Игра против «Балтики» стала 50-й для Хлусевича за «Спартак»

Матч против каланинградской «Балтики» в рамках второго тура Российской премьер-лиги стал 50-м за московский «Спартак» для защитника Даниила Хлусевича.

22-летний уроженец Симферополя пополнил стан столичного клуба в зимнее трансферное окно в прошлом году, перейдя из тульского «Арсенала» за три миллиона евро.

За 50 проведенных игр он смог отметиться двумя забитыми мячами, которые он отправил в ворота «Оренбурга» (3:2) в первом туре РПЛ этого сезона, и восемью результативными передачами партнёрам по команде. Также он получил 15 жёлтых карточек и ни разу не был удалён.