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​Мажич: «Мы не будем скрывать или оправдывать ошибку Безбородова»

01 Августа 2023 • 17:48 Комментировать

Милорад Мажич, который с недавних пор в Российском футбольном союзе возглавляет департамент судейства, дал комментарий по поводу нашумевшей ошибки арбитра Владислава Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА.

Напомним, что Безбородов после сигнала от ВАР заменил предупреждение для Милана Гайича на удаление и попросил перебить пенальти. При этом менять решение после возобновления игры рефери уже не мог.

«Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать её или оправдывать», - сказал Мажич, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

При этом Мажич отметил, что связь между ВАР-центром и «Ахмат Ареной» на протяжении матча не была стабильной. По словам серба, эта ситуация должна стать возможностью для обучения и выводов.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» в Грозном со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РФС Владислав Безбородов Милорад Мажич Ахмат
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