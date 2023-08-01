«Спартак» на страницах своего официального сайта сообщил о том, что директором клуба по коммуникациям стал Михаил Пряничников. Ранее этот специалист трудился в самарских «Крыльях Советов».

В «Спартаке» Пряничников будет заниматься координацией работы пресс-службы и медиаблока.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 5 августа, - против «Рубина» на выезде. После двух сыгранных туров Премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля имеет шесть зачётных баллов в своём активе. «Красно-белые» на своём поле обыгрывали «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).