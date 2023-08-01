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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова раскритиковала уровень РПЛ из-за успехов Бонгонда в «Спартаке»

01 Августа 2023 • 17:37 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала уровень Российской премьер-лиги.

Салихова в разговоре с Metaratings.ru заявила, что не понимает, как Бонгонда, который вылетел из Ла лиги в прошлом сезоне вместе с «Кадисом», за два тура РПЛ выделяется на фоне других игроков, хотя он не полностью адаптировался.

Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное, перейдя за семь миллионов евро. 

За три проведенные игры за «Спартак» он смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Зарема Салихова
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