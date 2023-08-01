Салихова раскритиковала уровень РПЛ из-за успехов Бонгонда в «Спартаке»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала уровень Российской премьер-лиги.

Салихова в разговоре с Metaratings.ru заявила, что не понимает, как Бонгонда, который вылетел из Ла лиги в прошлом сезоне вместе с «Кадисом», за два тура РПЛ выделяется на фоне других игроков, хотя он не полностью адаптировался.

Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное, перейдя за семь миллионов евро.

За три проведенные игры за «Спартак» он смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.