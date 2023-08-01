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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов назвал проблему «Спартака»

01 Августа 2023 • 17:23 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Андрей Тихонов, который в своё время представлял «Спартак» и как футболист, и как тренер, поделился впечатлениями от старта команды в новом сезоне.

Напомним, что «Спартак» выиграл оба прошедших матчах Премьер-лиги, обыграв «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). Тихонов считает, что проблемой «красно-белых» является игра в обороне.

«У «Спартака» есть проблемы в обороне, но хорошая игра в атаке. Команда ровно начала, но все равно были проблемы в обороне, были проблемы в играх с «Оренбургом» и «Балтикой», - сказал Тихонов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов
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