«Краснодар» заинтересован в покупке бразильского защитника «Браги» Витора Тормены, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабио Алейшу.

По данным источника, «быки» готовы предложить за игрока три-четыре миллиона евро.

Контракт 27-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В прошлом сезоне Тормена принял участие в 40 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее он выступал за «Жил Висенте» и «Портимоненсе».