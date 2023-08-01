Гладилин: «Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», на старте надо максимально брать очки»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, что должны делать «красно-белые» для борьбы за чемпионство с «Зенитом».

«Спартаку» нужно выходить на матчи основным составом. Если москвичи хотят бороться с «Зенитом», на старте надо брать очки максимально. Чтобы потом не догонять питерцев», — цитирует Гладилина Vprognoze.

По итогам двух туров Российской премьер-лиги «Спартак» располагается на второй строчке, набрав шесть очков из шести возможных. Впереди «красно-белых» только «Краснодар», который обходит команду Гильермо Абаскаля за счет дополнительных показателей.

В третьем туре РПЛ «Спартаку» предстоит выезд в Казань на матч с «Рубином». Игра состоится 5 августа и начнется в 17:30 по мск.