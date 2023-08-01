Экс-генеральный директор «Спартака»: «Зенит» не упустит титул в этом году»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Заварзин отметил, что «Зенит» никому не отдаст титул, ведь питерский клуб по составу и материально превосходит своих соперников.

«Семак — молодец, он справляется с тем подбором игроков, которые есть. Ими тоже надо уметь управлять. «Зенит» не упустит в этом году титул», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

После двух туров команда с берегов Невы имеет в своём активе четыре набранных очка.