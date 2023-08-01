Гладилин назвал самый интересный матч 2-го тура РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о самом интересном поединке во втором туре РПЛ.

«Во втором туре не было проходных матчей. Сложно выделить какой-то один из них. Если только встречу ЦСКА с «Ахматом». Она получилась очень эмоциональной и в то же время интересной по накалу», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Напомним, ЦСКА одолел «Ахмат» со счетом 3:2. Стоит отметить, что все голы в этой встрече были забиты с пенальти. Помимо этого, главный арбитр матча Владислав Безбородов показал три красные карточки.

Третий тур РПЛ стартует 4 августа матчем между «Краснодаром» и «Пари НН».