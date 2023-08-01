​Два футболиста отстранены от футбола РФС

В первый день августа состоялось заседание комитета по этике Российского футбольного союза. Среди принятых решений было отстранение от футбола Романа Клюкина (бывший игрок «Электрона») и Максима Яковлева (бывший игрок «Пересвета»).

Как сообщается на страницах сайта РФС, Клюкина отстранили от футбола на десять лет, а Яковлева – на пять.

Причиной столь суровых наказаний для футболистов стали серьёзные нарушения с их стороны в виде ставок на матчи.

Добавим, что после двух туров чемпионата России на вершине турнирной таблицы располагаются «Краснодар» и «Спартак», набравшие по шесть очков.