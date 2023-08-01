Кечинов считает Промеса легендой «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о нидерландском нападающем столичного клуба Квинси Промесе.

Эксперт отметил, что форвард показывает приличную игру, но единственное ему не хватает завоеванных титулов.

«Я считаю Промеса легендой «Спартака». Он забивает столько мячей и делает болельщиков счастливыми», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В матче второго тура РПЛ против каланинградской «Балтики» (2:1) Промес отметился забитым мячом, который стал для него 107-м в футболке столичного клуба. Для этого ему понадобилось провести 217 матчей.