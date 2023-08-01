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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тихонов не считает Абаскаля наследником Романцева в «Спартаке»

01 Августа 2023 • 16:49 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, можно ли нынешнего рулевого команды Гильермо Абаскаля называть наследником легенды клуба Олега Романцева.

«Нет, Абаскаля нельзя назвать наследником Романцева», - сказал Тихонов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что «Спартак» начал новый чемпионат России с двух побед. Команда Гильермо Абаскаля переиграла «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). В последний раз «красно-белые» набирали шесть очков в двух стартовых турах Премьер-лиги в сезоне 2016/2017. Тогда команда стала чемпионом России под руководством Массимо Карреры.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Андрей Тихонов Гильермо Абаскаль
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