Гурцкая: «Юсупов, который на следующий год празднует 55-летие, просто издевался над Ленини»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини в матче против «Сочи». Встреча второго тура чемпионата России завершилась победой «быков» со счетом 2:0.

«Ленини неплохо сыграл? Его валтузил Юсупов, который на следующий год празднует 55-летие. Он просто над ним издевался в центре поля, как неплохо?» — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне 26-летний Ленини принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

4 августа «Краснодар» примет на своем поле «Пари НН» в рамках третьего тура чемпионата России.