Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гурцкая: «Юсупов, который на следующий год празднует 55-летие, просто издевался над Ленини»

01 Августа 2023 • 16:45 Комментировать (1)
Краснодар
2:0
Сочи
окончен

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини в матче против «Сочи». Встреча второго тура чемпионата России завершилась победой «быков» со счетом 2:0.

«Ленини неплохо сыграл? Его валтузил Юсупов, который на следующий год празднует 55-летие. Он просто над ним издевался в центре поля, как неплохо?» — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне 26-летний Ленини принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

4 августа «Краснодар» примет на своем поле «Пари НН» в рамках третьего тура чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Артур Юсупов Сочи Тимур Гурцкая Кевин Ленини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
01 Августа 2023 в 17:04
чё пристал к Лёне
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
17:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал проблему «Спартака»
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» интересуется защитником «Браги» слухи
17:15 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Семак — это средний тренер» 1
17:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо высказался о будущем полузащитника
17:07 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», на старте надо максимально брать очки»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-генеральный директор «Спартака»: «Зенит» не упустит титул в этом году»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал самый интересный матч 2-го тура РПЛ
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Два футболиста отстранены от футбола РФС
16:50 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает Промеса легендой «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов не считает Абаскаля наследником Романцева в «Спартаке»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Юсупов, который на следующий год празднует 55-летие, просто издевался над Ленини» 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: У меня чуйка, что «Спартак» станет чемпионом 2
16:35 · Россия. Премьер-лига
Трабукки: Три года назад почти все нынешние игроки ЦСКА просто не играли бы в составе
16:27 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Марио Фернандесе: Он выглядит нормально
16:26 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Спартак» готов к сезону»
Все новости
Рекомендуем