Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: У меня чуйка, что «Спартак» станет чемпионом

01 Августа 2023 • 16:39 Комментировать (2)
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что, ему кажется, что «красно-белые» выиграют чемпионат в этом сезоне, ведь у «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, а ЦСКА и «Локомотив» не будут бороться за чемпионство. 

«У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдет 10-15 туров, сформируется пятерка чемпионата — эти команды и будут биться за победу в турнире», - приводит слова Павлюченко «РБ Спорт». 

После двух туров «Спартак» имеет шесть очков в своём активе. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН СПАРТАК МОСКВА
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Volond
01 Августа 2023 в 16:49
А где чуйка?
andi
01 Августа 2023 в 17:04
В проходе...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
17:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал проблему «Спартака»
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» интересуется защитником «Браги» слухи
17:15 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Семак — это средний тренер» 1
17:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо высказался о будущем полузащитника
17:07 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», на старте надо максимально брать очки»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-генеральный директор «Спартака»: «Зенит» не упустит титул в этом году»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал самый интересный матч 2-го тура РПЛ
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Два футболиста отстранены от футбола РФС
16:50 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает Промеса легендой «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов не считает Абаскаля наследником Романцева в «Спартаке»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Юсупов, который на следующий год празднует 55-летие, просто издевался над Ленини» 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: У меня чуйка, что «Спартак» станет чемпионом 2
16:35 · Россия. Премьер-лига
Трабукки: Три года назад почти все нынешние игроки ЦСКА просто не играли бы в составе
16:27 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Марио Фернандесе: Он выглядит нормально
16:26 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Спартак» готов к сезону»
Все новости
Рекомендуем