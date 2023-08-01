Павлюченко: У меня чуйка, что «Спартак» станет чемпионом

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что, ему кажется, что «красно-белые» выиграют чемпионат в этом сезоне, ведь у «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, а ЦСКА и «Локомотив» не будут бороться за чемпионство.

«У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдет 10-15 туров, сформируется пятерка чемпионата — эти команды и будут биться за победу в турнире», - приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

После двух туров «Спартак» имеет шесть очков в своём активе.