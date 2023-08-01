Трабукки: Три года назад почти все нынешние игроки ЦСКА просто не играли бы в составе

Итальянский агент Марко Трабукки высказался о текущем составе московского ЦСКА.

— В прошлом году я вообще не смотрел игры ЦСКА, поэтому мне тяжело сравнить с прошлым сезоном, но я могу сравнить с составом трех или четырехлетней давности. Все нынешние игроки ЦСКА, кроме Акинфеева и Чалова, они бы просто не играли, — сказал Трабукки на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После двух стартовых матчей в Российской премьер-лиге на счету «армейцев» три очка. В третьем туре чемпионата подопечные Владимира Федотова примут на своем поле «Локомотив». Столичное дерби пройдет 5 августа и начнется в 20:00 по мск.