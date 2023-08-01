Аршавин - о Марио Фернандесе: Он выглядит нормально

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре российского защитника Марио Фернандеса.

Экс-игрок сборной России не думает, что экс-игрок ЦСКА будет игроком основного состава в течение сезона, но многое будет зависеть от него.

«Сейчас Караваев, кажется, лучше готов, чем Фернандес. Так как Марио очень долго не играл, понятно, что какое‑то время у него уйдет на набор кондиции», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Также он отметил, что ему не показалось, что у Фернандеса есть лишний вес, и он выглядит абсолютно нормально.

Фернандес уже дебютировал за «Зенит» и отыграл 30 минут в игре против «Ростова»