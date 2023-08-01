Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов: «Спартак» готов к сезону»

01 Августа 2023 • 16:26 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился комментарием о результатах столичной команды в нынешнем сезоне.

«Такой старт «Спартака» – это, безусловно, хорошо. Значит, команда готова к сезону. Но вопрос в том, что будет дальше. Вопрос в стабильности», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.

Эксперт признался, что его не удивили результаты «Спартака» на старте сезона, ведь «красно-белые» пока не играли с серьезными соперниками.

Напомним, в первых трех матчах нового сезона подопечные Гильермо Абаскаля одержали три победы.

В следующем матче РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Рубином». Встреча пройдет 5 августа и начнется в 17:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
17:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал проблему «Спартака»
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» интересуется защитником «Браги» слухи
17:15 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Семак — это средний тренер» 1
17:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо высказался о будущем полузащитника
17:07 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», на старте надо максимально брать очки»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-генеральный директор «Спартака»: «Зенит» не упустит титул в этом году»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал самый интересный матч 2-го тура РПЛ
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Два футболиста отстранены от футбола РФС
16:50 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает Промеса легендой «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов не считает Абаскаля наследником Романцева в «Спартаке»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Юсупов, который на следующий год празднует 55-летие, просто издевался над Ленини» 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: У меня чуйка, что «Спартак» станет чемпионом 2
16:35 · Россия. Премьер-лига
Трабукки: Три года назад почти все нынешние игроки ЦСКА просто не играли бы в составе
16:27 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Марио Фернандесе: Он выглядит нормально
16:26 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Спартак» готов к сезону»
Все новости
Рекомендуем