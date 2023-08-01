Динияр Билялетдинов: «Спартак» готов к сезону»

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился комментарием о результатах столичной команды в нынешнем сезоне.

«Такой старт «Спартака» – это, безусловно, хорошо. Значит, команда готова к сезону. Но вопрос в том, что будет дальше. Вопрос в стабильности», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.

Эксперт признался, что его не удивили результаты «Спартака» на старте сезона, ведь «красно-белые» пока не играли с серьезными соперниками.

Напомним, в первых трех матчах нового сезона подопечные Гильермо Абаскаля одержали три победы.

В следующем матче РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Рубином». Встреча пройдет 5 августа и начнется в 17:30 по мск.