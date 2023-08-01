В «Оренбурге» сообщили, что трансферная кампания ещё не закончена

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможных трансферах команды в летнее трансферное окно.

Сегодня, 1 августа, «Зенит» объявил об уходе защитника Арсена Адамова в аренду в «Оренбург».

«Наша трансферная кампания еще не закончена. Есть футболисты на примете», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне Адамов появился на поле в одной игре Российской премьер-лиги, сыграв одну минуту.

Предстоящий матч «Оренбург» проведет 5 августа против «Урала» в рамках третьего тура РПЛ. Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.