Защитник ЦСКА Роша восстановился от травмы

Защитник ЦСКА Виллиан Роша восстановился от травмы, полученной в матче первого тура РПЛ против «Урала» (1:2). Об этом сообщил агент футболиста Маркос Тито.

«Виллиан восстановился и вернётся на этой неделе», — приводит слова Тито «Спорт-Экспресс».

Роша перешёл в ЦСКА осенью прошлого года из португальского «Портимоненсе». В общей сложности за «армейцев» защитник провёл 34 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 5 августа против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в двух турах три очка.