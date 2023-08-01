​В «Оренбурге» прокомментировали переход Адамова из «Зенита»

Дмитрий Андреев, который работает на должности спортивного директора «Оренбурга», дал комментарий по поводу перехода в клуб защитника Арсена Адамова.

Во вторник «Зенит» объявил об уходе 23-летнего Адамова в «Оренбург» на правах аренды до завершения сезона 2023/2024.

«Арсен хороший футболист, поэтому была выбрана его кандидатура. Арендное соглашение на сезон. Есть ли опция выкупа - не комментируем», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В третьем туре Российской премьер-лиги «Оренбург» будет играть против «Урала». Матч пройдёт в субботу, 5 августа.