«Зенит» официально объявил о том, что защитник Арсен Адамов переходит в «Оренбург». «Горожане» арендовали 23-летнего футболиста на срок до конца сезона 2023/2024. Питерский клуб пожелал Адамову успехов в его выступлениях за оренбургскую команду.

Всего за «Зенит» Арсен Адамов провёл 21 официальный матч. В них защитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Оренбург» проведёт в субботу, 5 августа. Команда Иржи Ярошика будет играть против «Урала» на своём поле в рамках третьего тура чемпионата России.