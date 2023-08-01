​Тикнизян интересен клубу из Испании

«Реал Сосьедад» снова проявляет интерес к Наиру Тикнизяну из «Локомотива». Испанский клуб активно следит за 24-летним защитником, о чём на своих страницах рассказывает Metaratings.

Стоит сказать, что Тикнизян прекрасно показывает себя на старте чемпионата России. В двух прошедших турах Премьер-лиги армянин смог отметиться тремя голами, несмотря на позицию защитника.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 5 августа. Команда Михаила Галактионова будет играть против ЦСКА.