Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Безбородов отсудил матч «Ахмат» – ЦСКА на абсолютно высоком уровне» эксклюзив

01 Августа 2023 • 14:50 Комментировать

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал работу главного арбитра Владислава Безбородова в скандальном матче второго тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

- Вы знаете, самое плохое то, что бывшие арбитры приглашаются в качестве экспертов по судейской теме на телевидение, обязательно после матчей им задают вопросы, и они начинают рассказывать, правильно ли судил тот или иной арбитр сейчас. Я не будут вникать в регламент ВАРа, но думаю, что Безбородов всё делал правильно. То, что Лапочкин решил блеснуть своими знаниями в отношении ВАРа после этого матча, меня очень удивило. Вообще-то он весьма умный и грамотный человек. Мне кажется, ему не нужно было так делать. Но он поднял волну, которая докатилась до судейского комитета.

Федотов, бывший судьишка, то и дело на разных новостных сайтах и в программах выступает и даёт каждому судье оценку. Я не сторонник того, чтобы замалчивать какие-то ошибки, закрывать глаза на что-то, но просто как бывший арбитр он не может говорить в таком тоне. Я слушал его, и всё у него упёрлось в регламент ВАРа. Но он забыл одно – что футбол не является игрой, которая рассматривается именно по статьям.

В футболе арбитр должен поддерживать дух игры. Безбородов – грамотный арбитр, который часто участвует в работе ВАРа, и не может быть такого, чтобы он не знал по этой теме чего-то, что знает Лапочкин. Мне как-то обидно стало за ребят: и за одного, и за другого. Почему на сегодняшний день судейский комитет и РФС не запретят такие высказывания? Скажут, что Лапочкин уже бывший арбитр. Да, бывший. Но они далеко друг от друга с Безбородовым по возрасту не ушли, вместе долго судили в одно время, были товарищами, коллегами, они из одного города. Я думаю, что Безбородов не будет отвечать Лапочкину. Тем не менее Сергей сейчас сделал ошибку.

Лапочкин был отличным арбитром, но РФС почему-то пошёл на поводу у УЕФА и отстранил его от судейства на десять лет. То было позорное решение: из пальца высосали ту ситуацию и убрали человека из судейства, даже не подумав о его жизни и карьере. Но сейчас Сергей, по-моему, не должен был давать вообще никаких комментариев. Я бы на его месте не дал их. Сказал бы, что есть РФС, есть комитет, и пусть они сами разбираются, прав Безбородов или нет.

Моё мнение: Безбородов отсудил матч на абсолютно высоком уровне. Игра получилась сложная, интересная, было много борьбы. При этом Безбородов не побоялся дать пять пенальти и три красные карточки. Я думаю, это говорит о его мастерстве и чести как арбитра, молодым надо на него равняться. Приятно было смотреть и на саму игру «Ахмат» – ЦСКА, и на судейство в ней Безбородова. Я полностью на его стороне, а то, как там признают в кабинетах, ошибся он или нет, это уже другое дело. С моей точки зрения, ВАР – губитель футбола, он портит весь интерес к игре.

Я уже сказал, что Лапочкин был очень хорошим арбитром, а сейчас достаточно уверенно судят Безбородов, Карасёв, Кукуян, плюс ещё пошла плеяда молодых арбитров. Ещё раз говорю, что футбол не должен судиться по шаблонам. Это интеллектуальная игра и для футболистов, и для арбитров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Владислав Безбородов РПЛ Ахмат Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
15:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: «На данный момент мы далеки от соглашения с «Зенитом» по трансферу Нестора»
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян интересен клубу из Испании
14:48 · Россия. Премьер-лига
Горшков считает, что «Зениту» необходимо усиление 1
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Экс-арбитр ФИФА назвал условие, при котором матч «Ахмат» - ЦСКА был бы переигран
14:31 · Россия. Премьер-лига
Кайо: «Краснодар» готов составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Бонгонда — классный футболист, но это только первые матчи»
14:18 · Россия. Премьер-лига
​«Вердер» не планирует улучшать предложение по Тикнизяну
14:06 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «К Безбородову нужно применить очень серьёзные санкции»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Маслов: «Fan ID существенно портит картину с посещаемостью»
13:54 · Россия. Премьер-лига
​Захарян стал ближе к трансферу в клуб Лиги 1
13:50 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Захаряну надо пробовать свои силы в Европе»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Балтики» Латышонок: «Большой разницы между РПЛ и Мелбет-Первой лигой нет»
13:35 · Россия. Премьер-лига
​«Фламенго» улучшил предложение по Венделу 1
13:30 · Россия. Премьер-лига
Кашчелан: «Подписал контракт с «Пари НН» на один год, думаю, мне удастся многому научиться у Юрана»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Дзюба ещё принесёт пользу, но ему тяжело»
Все новости
Рекомендуем