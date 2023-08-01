Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал работу главного арбитра Владислава Безбородова в скандальном матче второго тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

- Вы знаете, самое плохое то, что бывшие арбитры приглашаются в качестве экспертов по судейской теме на телевидение, обязательно после матчей им задают вопросы, и они начинают рассказывать, правильно ли судил тот или иной арбитр сейчас. Я не будут вникать в регламент ВАРа, но думаю, что Безбородов всё делал правильно. То, что Лапочкин решил блеснуть своими знаниями в отношении ВАРа после этого матча, меня очень удивило. Вообще-то он весьма умный и грамотный человек. Мне кажется, ему не нужно было так делать. Но он поднял волну, которая докатилась до судейского комитета.

Федотов, бывший судьишка, то и дело на разных новостных сайтах и в программах выступает и даёт каждому судье оценку. Я не сторонник того, чтобы замалчивать какие-то ошибки, закрывать глаза на что-то, но просто как бывший арбитр он не может говорить в таком тоне. Я слушал его, и всё у него упёрлось в регламент ВАРа. Но он забыл одно – что футбол не является игрой, которая рассматривается именно по статьям.

В футболе арбитр должен поддерживать дух игры. Безбородов – грамотный арбитр, который часто участвует в работе ВАРа, и не может быть такого, чтобы он не знал по этой теме чего-то, что знает Лапочкин. Мне как-то обидно стало за ребят: и за одного, и за другого. Почему на сегодняшний день судейский комитет и РФС не запретят такие высказывания? Скажут, что Лапочкин уже бывший арбитр. Да, бывший. Но они далеко друг от друга с Безбородовым по возрасту не ушли, вместе долго судили в одно время, были товарищами, коллегами, они из одного города. Я думаю, что Безбородов не будет отвечать Лапочкину. Тем не менее Сергей сейчас сделал ошибку.

Лапочкин был отличным арбитром, но РФС почему-то пошёл на поводу у УЕФА и отстранил его от судейства на десять лет. То было позорное решение: из пальца высосали ту ситуацию и убрали человека из судейства, даже не подумав о его жизни и карьере. Но сейчас Сергей, по-моему, не должен был давать вообще никаких комментариев. Я бы на его месте не дал их. Сказал бы, что есть РФС, есть комитет, и пусть они сами разбираются, прав Безбородов или нет.

Моё мнение: Безбородов отсудил матч на абсолютно высоком уровне. Игра получилась сложная, интересная, было много борьбы. При этом Безбородов не побоялся дать пять пенальти и три красные карточки. Я думаю, это говорит о его мастерстве и чести как арбитра, молодым надо на него равняться. Приятно было смотреть и на саму игру «Ахмат» – ЦСКА, и на судейство в ней Безбородова. Я полностью на его стороне, а то, как там признают в кабинетах, ошибся он или нет, это уже другое дело. С моей точки зрения, ВАР – губитель футбола, он портит весь интерес к игре.

Я уже сказал, что Лапочкин был очень хорошим арбитром, а сейчас достаточно уверенно судят Безбородов, Карасёв, Кукуян, плюс ещё пошла плеяда молодых арбитров. Ещё раз говорю, что футбол не должен судиться по шаблонам. Это интеллектуальная игра и для футболистов, и для арбитров.