​Экс-арбитр ФИФА назвал условие, при котором матч «Ахмат» - ЦСКА был бы переигран

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов назвал условие, при котором матч второго тура Премьер-лиги России между «Ахматом» и ЦСКА был бы переигран.

Напомним, что в конце первого тайма арбитры нарушили протокол работы. Владислав Безбородов уже после пробития пенальти за нарушение заменил предупреждения для Милана Гайича на удаление после подсказки ВАР. В итоге одиннадцатиметровый удар был перебит.

«Если бы матч закончился ничьей или победой «Ахмата», то была бы переигровка. Таков регламент, тут ничего не сделаешь», - сказал Федотов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде со счётом 3:2. Все пять голов в этом поединке были забиты с пенальти.