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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кайо: «Краснодар» готов составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне»

01 Августа 2023 • 14:31 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
04.08 20:00

Защитник «Краснодара» Кайо выразил мнение, что «быки» способны составить конкуренцию «Зениту» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, петербургский клуб удерживает звание чемпиона России на протяжении пяти последних сезонов подряд.

«Думаю, мы готовы составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне, мы готовы бороться. У нас в команде собраны игроки хорошего уровня. Это футбол, а здесь всё возможно», — приводит слова Кайо «РБ Спорт».

После двух туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая третий «Зенит» на два очка. Свой следующий матч «быки» проведут 4 августа против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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